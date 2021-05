Ciampino, i danzatori del Vad celebrano il ritorno in scena

ROMA – Sono tornati i danzattori del VAD, partner di DireDonne per gli aperitivi culturali, interrotti dalla pandemia, con nuovi corsi e performance.



In vista delle riaperture gli artisti hanno voluto festeggiare il loro ritorno con una coreografia diffusa sui social per il pubblico più affezionato e gli allievi della scuola che torneranno presto in sala a studiare danza.



Antonio Di Vaio, direttore artistico della compagnia, alla Dire ha commentato questo tributo: “Ci ritroviamo a guardare al nostro futuro dopo quasi due anni di inattività. Con la compagnia di balletto, a fatica, eravamo riusciti a costruire un circolo economico virtuoso che ci permetteva anche di regalare per le scuole dell’obbligo, per bimbi/e e ragazzi/e, un percorso conoscitivo ed educativo l’arte dello spettacolo dal vivo.



Si riparte ma è tutto da ricostruire. È ancora una volta il momento di investire, anche se economicamente siamo allo stremo, ma non ci arrendiamo”. E ha concluso: “Dalla nostra splendida nuova sede di Ciampino, allestita e lasciata chiusa a causa della pandemia, ritorneremo a regalare la nostra energia e la nostra arte, coscienti che mai come in questo momento tutti abbiamo bisogno di socializzazione e di riavvicinarci alla cultura”.