Arresto Landella, prefetto scioglie Consiglio comunale di Foggia e nomina un commissario

BARI – Il prefetto di Foggia Raffaele Grassi ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Foggia dopo le dimissioni presentate lo scorso 4 maggio dalla carica di primo cittadino da Franco Landella, arrestato venerdì scorso per corruzione e tentata concussione. L’esponente della Lega aveva venti giorni di tempo per ritirare le dimissioni. Per assicurare la provvisoria gestione dell’Ente, il prefetto ha nominato Marilisa Magno come commissario prefettizio.

