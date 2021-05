Trieste, al liceo Petrarca la ‘Notte dei Classici’ diventa virtuale

TRIESTE – Anche quest’anno gli studenti e i docenti del liceo ‘Petrarca’ di Trieste daranno vita alla ‘Notte dei Classici’, la grande rassegna di spettacolo, musica, approfondimenti e letture proposta nell’ambito della manifestazione ‘La notte nazionale del liceo classico’. L’evento si svolgerà contemporaneamente in tutti i licei d’Italia aderenti all’iniziativa venerdì 28 maggio dalle 16 alle 20.



Data l’emergenza epidemiologica, la manifestazione di quest’anno, realizzata sotto la supervisione delle professoresse Claudia Lugnani ed Ermanna Panizon, è stata completamente reinventata. La ‘Notte dei classici’ si trasferisce infatti nello spazio virtuale: sarà possibile seguirla a distanza, sul canale Youtube e sul sito dedicati. Durante tutta la serata si alterneranno performance teatrali, musica, interviste e molto altro ancora. Dal sito sarà inoltre possibile accedere a una mostra fotografica online e a un museo virtuale immersivo. La modalità di realizzazione dell’evento e le esperienze maturate durante la pandemia dettano il tema dell’edizione 2021, ‘Presenza e Distanza’.

“L’edizione 2021 è il trampolino della ripresa, la rampa di lancio verso un futuro di ritrovata serenità; un momento di comunità, di lavoro condiviso di docenti e studenti, finalmente fianco a fianco, ancora più intenso delle passate edizioni”, osserva Cesira Militello, dirigente del liceo. Il tema ‘Presenza e distanza’ sarà trattato da diverse prospettive: si indagheranno le radici culturali del nostro modo di intendere presenza e distanza nei rapporti sociali, nelle arti e nella letteratura, facendo ricorso agli strumenti interpretativi delle discipline umanistiche e scientifiche. I classici saranno la guida di ogni riflessione e analisi, guida quanto mai necessaria in questo periodo di incertezze e di cambiamenti epocali.

Gli studenti e i docenti del liceo ‘Petrarca’ potranno condividere il loro lavoro con tutte le persone interessate, senza limiti di spazio e di tempo. La mutata forma di questo evento ha inoltre reso possibile coinvolgere esperti provenienti da diverse parti d’Italia, che risponderanno in videochiamata alle domande degli studenti e delle studentesse. Interverranno ospiti prestigiosi come Elisabetta Tola, giornalista esperta di comunicazione della scienza e nuovi media; Nicoletta Matteuzzi, storica dell’arte medievale e direttrice del Sistema museale del Chianti e del Valdarno fiorentino e Marco Fernandelli, professore di Lingua e Letteratura latina dell’Università di Trieste ed ex docente di lettere del liceo ‘Petrarca’.

II laboratori, realizzati quest’anno in forma di video, coinvolgeranno quasi duecento studenti e costituiranno il cuore della manifestazione. Le classi coinvolte nei laboratori presenteranno canzoni, performance, approfondimenti e letture.