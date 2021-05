Summer school 2021: dal 5 al 9 luglio online

ROMA – Anche quest’anno ci sarà la Summer School di diregiovani.it e Agenzia di stampa Dire, da lunedì 5 a venerdì 9 luglio. Si svolgerà a distanza in modalità online. Sarà una nuova occasione per avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e fornire loro gli strumenti per analizzare e raccontare la realtà che ci circonda.

Ogni mattina per una settimana si terrà una diretta della durata massima di un’ora sul canale Facebook di Diregiovani, con giornalisti ed esperti che creeranno un dibattito insieme agli studenti: al centro saranno gli studenti con le loro domande. Nel pomeriggio verranno organizzate delle classroom digitali, in cui gli studenti saranno accompagnati dai professionisti della Dire nelle ricerche e nella produzione dei contenuti.

Le ore svolte durante la Summer School potranno essere riconosciute agli studenti per i percorsi Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) e tirocinio.

Nei prossimi giorni verrà diffuso il programma dettagliato. Gli studenti potranno iscriversi entro il 15 giugno mandando una mail all’indirizzo m.nicoletti@agenziadire.com e indicando nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono. La partecipazione è gratuita.