Covid, De Luca: “Mascherine fino a contagio azzerato o scatteranno ordinanze in Campania”

NAPOLI – “Sarei molto preoccupato se scattasse la logica della ricreazione. Dio non voglia, ci ritroviamo a fine settembre con una ripresa del contagio”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo a un’assemblea pubblica organizzata da Confindustria. “Portare la mascherina – ha detto – è un piccolo sacrificio rispetto alla chiusura di interi settori economici e, quindi, credo che dovremo indossarla anche quando il contagio sarà quasi azzerato. Noi ci muoveremo in questa direzione e adotteremo ordinanze di rigore per quello che riguarda comportamenti che non sono sconvolgenti per la vita delle persone, almeno all’esterno”.