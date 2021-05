A Trieste caccia al tesoro ambientalista: si cerca la plastica per pulire il campo

TRIESTE – Si chiama “caccia alla plastica” e sarà una sorta di caccia al tesoro, per sensibilizzare i partecipanti sulla necessità di tutelare l’ambiente, evitando di gettare rifiuti nel verde. L’iniziativa, che si terrà a Trieste il 19 giugno, è stata presentata oggi dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro. La gara, che metterà in palio anche alcuni premi, sarà aperta alle famiglie e verrà organizzata dalla Società ginnastica triestina. Testimonial d’eccezione oggi, all’illustrazione dell’evento, la campionessa olimpica di judo Veronica Toniolo. “Ancora una volta un’iniziativa rivolta ai giovani– sottolinea Scoccimarro- perché saranno gli ambasciatori di questa rivoluzione culturale, lavoriamo sui ragazzi di oggi, i testimoni del domani”.

La caccia alla plastica si svolgerà in un campo di atletica della città, all’aperto, “dove tutti- spiega il presidente della Società, Massimo Varrecchia- dovranno raccogliere la plastica negli ambienti boschivi circostanti. La zona non presenta criticità sul fronte dei rifiuti, ma sarà comunque un gioco utile per lanciare un messaggio importante”. E anche la giovane campionessa Toniolo ha lanciato un monito diretto ai suoi coetanei “lo sport ci insegna il rispetto dell’avversario e degli altri, ma è importante, ovunque si pratichi, anche il rispetto del luogo in cui ci troviamo e quindi questa iniziativa- conclude- è significativa, perché si svolge in un campo dove tanti atleti si allenano ogni giorno”.

