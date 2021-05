Etna, nuova fontana di lava e nube di cenere alta settemila metri

PALERMO – Nuova eruzione dell’Etna nella tarda serata di ieri. Si tratta del quarto parossismo da quando, nella notte tra il 18 e il 19 maggio, il vulcano è tornato a farsi sentire con una fontana di lava. Protagonista, ancora una volta, il cratere di sud-est, con una nube eruttiva che ha raggiunto un’altezza massima di settemila metri sul livello del mare, disperdendosi verso nord-est. L’eruzione, monitorata dagli esperto dell’Osservatorio etneo dell’Ingv, è cessata dopo la mezzanotte.

Ieri sera, dalle 22:30 a mezzanotte, nuova fontana di lava all’Etna: la colonna eruttiva ha raggiunto 7km sul livello del mare, disperdendo la cenere in direzione Nord-Est. Si è osservato un flusso lavico in direzione Sud-Ovest, che al momento non è piú alimentato. #INGV #Etna pic.twitter.com/Ta1Bv1goJ5