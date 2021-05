Bielorussia, Ue chiede sanzioni mirate e divieto per aerei di Minsk

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Il Consiglio europeo ha chiesto che sia “garantita la libertà di circolazione” dei passeggeri arrestati dalle autorità bielorusse sul volo Ryanair Atene-Vilnius. Ieri sera, i rappresentanti europei hanno anche chiesto all’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale che si indaghi urgentemente in merito a un incidente “inaccettabile e senza precedenti”. Il Consiglio è stato poi invitato a inserire al più presto “persone ed entità” bielorusse nell’elenco dei sanzionati.

Richieste inoltre “ulteriori sanzioni economiche mirate” e sollecitato l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell e la Commissione europea a presentare proposte in merito. In conclusione, il Consiglio europeo ha esortato tutte le compagnie aeree con sede nell’Unione europea a “evitare il sorvolo della Bielorussia” e ha richiesto l’adozione di “misure necessarie per vietare il sorvolo dello spazio aereo Ue” da parte delle compagnie aeree bielorusse, impedendo loro anche di “accedere agli aeroporti dell’Ue”. Espressa inoltre solidarietà alla Lettonia a seguito dell’espulsione “non giustificata” di suoi diplomatici dalla Bielorussia.