VIDEO | Troppo ‘carina’ per fare la bagnina, ora Alice è cooperante

“Appena finita la stagione estiva, sono partita come cooperante in Argentina in un progetto sull’implementazione dell’agroecologia attraverso soluzioni innovative nelle zone rurali del Gran Chaco. Finalmente ho potuto mettere in pratica le conoscenze acquisite nel campo dell’agricoltura sostenibile attraverso la mia laurea”, racconta oggi Alice, che con i Gruppi civili di pace è ancora nel paese sudamericano. “Assieme al mio team stiamo creando una app e un gioco da tavolo per famiglie e scuole rurali che si trovano in condizioni di vulnerabilità affinché possano apprendere a coltivare orti agroecologici in maniera ludica e creativa. Mi trovo tuttora in Argentina in questo momento difficile di pandemia, cercando di dare supporto a queste comunità che si trovano in condizioni molto critiche”, racconta la studiosa giramondo.