VIDEO | Su Disney Plus arriva ‘Out’, il primo cartoon Pixar con protagonista gay

ROMA – La Pixar ‘fa coming out’ con ‘Out’, il suo primo cartoon con un protagonista gay. Si tratta di un cortometraggio che fa parte del progetto Spark Shorts, e che è possibile vedere in streaming su Disney+. Scritto e diretto da Steven Clay Hunter, ‘Out’ racconta la storia di una coppia di fidanzati in procinto di traslocare. Greg non ha avuto il coraggio di rivelare ai genitori di essere innamorato di Manuel e si troverà in serie difficoltà quando questi ultimi appariranno a sorpresa a casa sua. A dare un po’ di originalità alla storia, il fatto che il ragazzo si troverà catapultato nel corpo del suo cane, tentando con divertenti gag di nascondere la verità ai genitori. Proprio questa esperienza permetterà a Greg di superare le sue paure e confrontarsi con la realtà in maniera serena.