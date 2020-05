Ex Ilva, a Taranto scattano 8 ore di sciopero

BARI – Quattro ore di astensione dal lavoro al primo turno e altrettante in chiusura dell’ultima turnazione. A Taranto saranno 8 e non 4 come nel resto degli stabilimenti gestiti da ArcelorMittal in Italia, le ore di sciopero indette dai sindacati che chiedono chiarezza sul destino dell’acciaieria ionica e dei suoi lavoratori.

“Il governo e ArcelorMittal scoprano le carte e si apra un tavolo di trattativa con il sindacato”, chiedono le sigle dei metalmeccanici Fiom, Fim e Uilm. “La situazione negli stabilimenti é sempre più insostenibile – sottolineano – La risposta alla crisi non può essere semplicemente più cassa per tutti e zero investimenti”. Mentre gli operai incrociano le braccia, il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli assieme alla collega con delega al Lavoro, Nunzia Catalfo incontreranno da remoto la dirigenza della multinazionale franco – indiana.