Fase 2, Toti: “I problemi con la burocrazia più gravi del Covid”

GENOVA – “Per i prestiti garantiti bisognerebbe chiedere a ‘Chi l’ha visto?’. Finora non li ha visti praticamente nessuno. Le regole per accedervi sono talmente farraginose che le persone stanno rinunciando. E’ gravissimo: quando uno non e’ capace, puo’ copiare da altri Paesi piu’ astuti”. Cosi’ il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Mi manda Raitre“.

Per il governatore, si tratta di “un problema di burocrazia che e’ piu’ grave del covid-19, un problema di controlli male interpretati che ha reso il nostro Paese non solo ingessato ma anche incontrollabile perche’, come scriveva Tacito, ‘Plurimae leges, corruptissima republica‘. Le banche non si stanno comportando bene in complesso ma le regole che ha dato lo Stato mi sembrano ancora peggio: le troppe regole fanno guadagnare chi sguiscia e non ha nulla da perdere mentre il cittadino onesto, che si metta in coda per farle tutte, non riceve niente”.