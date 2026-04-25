Sepolti in casa, a Bologna gli accumulatori patologici sono più di 90

BOLOGNA – Case stracolme di oggetti, a volte anche di animali, lasciando il mondo esterno il più possibile chiuso fuori. Con seri rischi per la propria incolumità e quella dei vicini. A Bologna sono una novantina gli accumulatori seriali patologici (ma il dato è molto probabilmente sottostimato) seguiti da una rete istituzionale che mette insieme i servizi sociali del Comune, la Polizia locale, l’igiene pubblica e la salute mentale dell’Ausl, l’Asp e Acer Bologna. Dal 2018 è in vigore infatti un protocollo d’intesa sperimentale, rinnovato di recente, pensato proprio per affrontare i casi di accumulo patologico e per intervenire in maniera precoce, ma anche per promuovere la formazione degli operatori e per sensibilizzare i cittadini sul fenomeno.

CHI SONO I ‘SEPOLTI IN CASA’

Dall’avvio del protocollo ad oggi, sono 93 i casi seguiti, di cui 22 archiviati per vari motivi (come trasferimenti o decesso). In 23 casi sono presenti anche animali.

La patologia è trasversale tra uomini e donne, e anche rispetto alle condizioni di reddito. La maggior parte riguarda persone anziane, sopra i 65 anni, anche non autosufficienti. Proprio in età avanzata, infatti, spesso emerge il problema, legato anche a fenomeni di isolamento sociale, di conflitto coi vicini di casa o di rottura dei legami familiari. Nella maggior parte dei casi, peraltro, le persone non sono prese in carico perchè sfuggono agli interventi sociali e sanitari, non aprendo neanche la porta di casa agli esterni, nemmeno agli addetti alla normale manutenzione degli impianti. In casi estremi (14 sui 93 registrati) si è arrivati a emettere ordinanze per interventi coatti, come ad esempio lo sgombero dell’appartamento dai rifiuti accumulati, proprio per la pubblica incolumità.

“SITUAZIONI INCREDIBILI”

Il quadro sugli accumulatori patologici è stato tracciato ieri mattina in commissione Sanità e Politiche sociali del Comune di Bologna, su richiesta della consigliera dem Mery De Martino. Una trentina di casi riguarda persone che vivono in alloggi Acer. “Le segnalazioni ci arrivano in maniera importante- conferma il presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi- da altri assegnatari preoccupati per le situazioni. L’ultimo intervento che siamo stati costretti a fare è stato lo scorso 6 febbraio. Insieme a Polizia locale e assistenti sociali siamo dovuti entrare in un alloggio da dove veniva una perdita d’acqua che allagava le cantine. Sono situazioni incredibili“. I casi, aggiunge l’assessora al Welfare del Comune di Bologna, Matilde Madrid, “non sono neanche pochi se teniamo conto di quanto impattano sulle persone e sulle famiglie. Bisogna sapere che c’è una rete pronta a intercettare queste situazioni”.

Marco Menchetti, del dipartimento di salute mentale dell’Ausl di Bologna, spiega: “Non è un tema nuovo, ma sembra in espansione negli ultimi anni. La stima è che riguardi il 5% della popolazione, per fortuna la maggioranza ha condotte che non comportano rischi. Queste persone pensano di far bene e sottovalutano i pericoli. Non entrano neanche facilmente in un setting di cura”. L’accumulo patologico deriva per lo più dalla incapacità di buttare via gli oggetti, a prescindere dal valore e dallo spazio a disposizione. C’è poi chi ha difficoltà a organizzare gli oggetti in maniera appropriata e chi acquista in maniera eccessiva rispetto alle proprie esigenze o possibilità.

LE PERSONE VOGLIONO AIUTO NÈ ESSERE CURATE

Gli acquisti online, spiegano gli esperti, “possono essere un terreno fertile” per persone predisposte all’accumulo patologico, ma in realtà “non c’è un prevalenza dei casi” legata a internet. C’è più che altro “un bisogno di conservazione, di riutilizzare le cose e il dispiacere di buttarle via”. Il problema riguarda anche persone che vivono in strada o in struttura, precisa Rita Romagnoli del Servizio sociale del Comune. Che aggiunge: “È facile una sottostima perchè sono casi difficilmente intercettati. Si fa fatica a entrare in relazione con queste persone, che all’apparenza non mostrano problemi. Spesso inoltre sono schive e sfuggenti, e non vogliono aiuto nè seguire percorsi di cura“. Per questo spesso l’intervento ha l’obiettivo di “contenere i rischi”. E anche gli interventi coatti vengono usati solo come extrema ratio, insieme ai servizi sociali e cercando la collaborazione della persone, perchè “possono creare degli scompensi”, sottolinea Marco Farina, dirigente del settore Salute del Comune di Bologna.