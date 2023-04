VIDEO | Mattarella firma la Costituzione ad una bimba che lo aspettava da ore

BOLOGNA – Tra i tanti cittadini che a Cuneo sono rimasti in attesa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per salutarlo o anche solo applaudirlo, c’è anche una bambina che avrà all’incirca 9-10 anni. Capelli corti, cerchietto, maglietta e sneaker ai piedi, la bambina ha aspettato a lungo il Presidente e quando ha visto che era in arrivo ha alzato un cartello. Di fianco a lui sorella, più piccola, che agitava la bandiera italiana. Sul cartello si legge: “Perfavore può firmarmi la Costituzione? Grazie Presidente“.

Mattarella, quando esce dal Teatro Toselli dove ha tenuito il discorso per la celebrazione della Festa della Liberazione, si avvicina, saluta e firma la Costituzione. “Grazie Presidente”, dice la mamma e anche la bambina aggiunge il suo “grazie”. Sembra molto soddisfatta e scambia un sorriso con il Presidente Mattarella, che poi prosegue il giro dei saluti (concedendo qualche altro autografo).

LEGGI ANCHE: 25 aprile, Mattarella: “Repubblica figlia della lotta antifascista, ora e sempre Resistenza”