Blanco annuncia il nuovo singolo ‘Ricordi’ con Elisa

ROMA – A pochi giorni dall’uscita del nuovo disco ‘MA’’, prevista venerdì 3 aprile 2026 e già disponibile in preorder, Blanco svela la tracklist completa del progetto e le due importanti collaborazioni che lo arricchiscono: dopo “Peggio del diavolo” con Gianluca Grignani – anticipata pochi giorni fa con un video spoiler sui suoi canali social – annuncia oggi il nuovo singolo estratto ‘Ricordi’ con Elisa, disponibile da venerdì 27 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group).

Il brano aggiunge – dopo i già editi ‘Piangere a 90’, ‘Maledetta Rabbia’ e ‘Anche a vent’anni si muore’ – un nuovo capitolo a un racconto musicale che si preannuncia intenso, dando vita all’incontro tra due delle voci più riconoscibili della musica italiana contemporanea, Blanco ed Elisa, capaci di attraversare generazioni e linguaggi diversi. Scritto anni fa da Blanco tra Londra e Parigi,’Ricordi‘ ha conservato intatta la sua urgenza espressiva, trovando la sua forma definitiva proprio nell’incontro in studio con Elisa, che ne amplifica profondità e risonanza emotiva.

I FORMATI DELL’ALBUM

Blanco svela oggi anche la tracklist completa dell’album MA’, disponibile in sei diversi formati: LP bianco autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), CD autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), LP alternative cover autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), CD alternative cover autografato e numerato (Esclusiva Shop Universal), LP bianco e CD.