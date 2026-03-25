mercoledì 25 Marzo 2026

VIDEO | Harry Potter, online il primo trailer della serie targata Hbo

Appuntamento il 25 dicembre 2026 con il primo episodio

Data pubblicazione: 25-3-2026 ore 21:57Ultimo aggiornamento: 25-3-2026 ore 21:58

ROMA – Uscirà il prossimo Natale, il 25 dicembre 2026, il primo episodio della serie tv targata Hbo ispirata a Harry Potter. Il titolo in uscita, “Harry Potter e la pietra filosofale”, è ispirato al primo capitolo della saga nata dalla penna della scrittrice inglese J. K. Rowling.

IL TRAILER

Oggi, proprio la Hbo, ha pubblicato il primo trailer della serie:

IL CAST

Nella serie il giovane Harry è interpretato da Dominic McLaughlin e i suoi amici Hermione Granger e Ron Weasley sono interpretati rispettivamente da Arabella Stanton e Alastair Stout. Per gli attori adulti invece, John Lithgow vestirà i panni del Preside Albus Silente, Janet McTeer quelli della Professoressa Minerva McGonagall, Nick Frost ricoprirà il ruolo del mezzogigante Hagrid e Papa Essiedu sarà il Professore di Pozioni Severus Piton.

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