mercoledì 25 Marzo 2026

Bimbi senza scuola, il Garante dell’Infanzia: “Poco interesse ai piccoli”

Perricone: "Storia allucinante, vigilare di più"

di Salvo CataldoData pubblicazione: 25-3-2026 ore 20:03Ultimo aggiornamento: 25-3-2026 ore 20:03

PALERMO – La vicenda dei due bambini scoperti in una comunità nel bosco di Gibilmanna, in provincia di Palermo, senza scuola né vaccinazioni “è l’emblema della scarsa attenzione e del poco interesse che oggi vengono riservati al mondo dei più piccoli”. Lo sostiene la garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana, Giovanna Perricone, che con la Dire commenta così la scoperta fatta a Cefalù, dove la procura dei minori di Palermo e la polizia sono intervenute a salvaguardia di due bambini di sette e undici anni.

“L’obiettivo principale è salvaguardare i diritti del minore – osserva Perricone – come istruzione, salute e legami affettivi. La storia di Cefalù è allucinante – aggiunge – ma è sintomatica della scarsa attenzione al mondo dei bambini e alla gestione del minore”. La garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana ricorda poi che “esistono situazioni di maltrattamento subdolo dei minori, scenari dove non si manifesta una violenza domestica ma una forma di maltrattamento di routine da parte dei più grandi”. La chiave di volta è “vigilare di più sul mondo dei minori, di cui purtroppo – sottolinea ancora Perricone – ci si occupa soltanto quando certe situazioni diventano notizia per i media”.

La garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana lancia quindi l’allarme: “Il vero problema oggi è dovuto al fatto che l’attenzione verso i minori è al minimo storico, nonostante i finanziamenti e gli investimenti economici che si accompagnano a buone leggi spesso, purtroppo, inapplicate”. Serve quindi “promuovere una maggiore attenzione verso l’infanzia e fare opera di prevenzione”.

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