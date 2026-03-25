mercoledì 25 Marzo 2026

Libri, presentato alla Camera ‘Il Paese delle tradizioni’

Volume edito da Rai Libri e scritto da Beppe Convertini

di Marco MelliData pubblicazione: 25-3-2026 ore 17:21Ultimo aggiornamento: 25-3-2026 ore 17:21

ROMA – È stato presentato oggi alla Camera dei Deputati il libro ‘Il Paese delle tradizioni’, edito da Rai Libri e scritto da Beppe Convertini. Un viaggio nell’Italia più autentica, che esplora borghi, antichi riti, mestieri resistenti e feste popolari. Il libro racconta le comunità attraverso le loro tradizioni, arricchito da fotografie e testimonianze dirette, e raccoglie le storie e i sapori dell’Italia, narrando usanze feste popolari e processioni.

CONVERTINI: “RACCONTO LE STORIE DI PROVINCIA AUTENTICA, GENEROSA”

“Come tutti i miei libri- spiega l’autore- è un atto d’amore della terra più bella al mondo. Io visitandola, scoprendola, e anche meravigliandomi ogni volta, racconto le storie di provincia autentica, generosa, e in questo caso le tradizioni. Anche il più piccolo paese ha almeno una tradizione e quindi vado a raccontare le sagre, le infiorate, poi ancora le feste patronali, le rievocazioni storiche ed è un viaggio davvero pazzesco, perché tutte le volontarie e i volontari del Pro Loco fanno un gran lavoro per qualsiasi tipo di manifestazione. C’è un turismo delle tradizioni, e molti turisti sono affascinati dalla bellezza di un’infiorata di Spello, come della sagra della cipolla rossa di Calabria. Racconto molte ricette gustosissime, perché ora, finalmente, la cucina italiana è stata dichiarata patrimonio dell’umanità per l’UNESCO, ma in realtà la cucina italiana è sempre stata la più gustosa e variegata al mondo“.

LA SPINA: “UN VIAGGIO RIVOLTO A CHI VUOLE VIVERE DELLE ESPERIENZE VERE”

Presente alla conferenza anche Antonino La Spina, presidente Nazionale dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia): “sicuramente questo viaggio che ha voluto Beppe Convertini- spiega La Spina- è un omaggio a tutte le località, a tutti i piccoli paesi, a tutte quelle comunità che rappresentano una identità culturale molto forte. Sono le nostre storie, sono i grandi lavori che i volontari, in ogni parte d’Italia, realizzano grazie a tanto impegno, a tanta passione, a tanta voglia di promuovere il proprio territorio. Nasce da questo il nostro lavoro, nasce da questo la volontà di creare opportunità anche per valorizzare meglio, per attrarre turisti, per creare nuove forme di attrazione nei luoghi. E questo è un viaggio rivolto a chi vuole vivere delle esperienze vere, toccare con mano tantissime manifestazioni, feste, sagre, riti. Ecco, un mondo molto interessante che grazie a questo libro possiamo riuscire a vivere“.

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