mercoledì 25 Marzo 2026

Pozzolo: “Delmastro? Le dimissioni andavano date prima, gli mando un pensiero di solidarietà”

Il deputato di Futuro Nazionale, ex FdI, è stato intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 25-3-2026 ore 15:40Ultimo aggiornamento: 25-3-2026 ore 15:40

ROMA – Le dimissioni di Delmastro? “Prendo atto che forse era meglio darle prima, comunque gli mando un pensiero di solidarietà, quella che io non ho mai avuto”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il deputato di Futuro Nazionale, ex FdI, Emanuele Pozzolo, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli.

Pozzolo fu espulso da Fratelli d’Italia dopo il famoso ‘caso’ di Capodanno. “E Donzelli mi fece una proposta”. Quale? “E’ meglio che ti distanzi perché ogni volta che Delmastro va in tv si associa a lui la tua vicenda. Vai in Noi Moderati”. E lei come rispose? “Io Noi Moderati? Io sono di destra vera, non quella destra omeopatica com’è oggi FdI…”.

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