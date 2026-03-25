Roma non ce la fa, per la sede dell’Agenzia europea delle dogane Bruxelles sceglie Lille. Macron: “Orgoglio per la Francia”

ROMA – La nuova sede dell’Agenzia europea delle dogane (Euca) sarà ospitata a Lille. Non ce l’ha fatta Roma, che questa mattina era entrata nella lista ristretta in competizione contro la sola cittadina francese. È questo l’esito del voto del Parlamento europeo, chiamato a scegliere tra le due città rimaste in lizza dopo la scrematura di una lunga lista. Dopo aver scartato Liegi, Zagabria, L’Aia, Varsavia, Porto, Bucarest e Malaga erano rimaste in lizza solo la Capitale italiana e Lille. I delegati del Parlamento europeo, riuniti in una sessione di lavoro con i colleghi del Consiglio, alla fine hanno deciso per Lille. Scartando la candidatura italiana.

MACRON: CONGRATULAZIONI A LILLE, MOTIVO ORGOGLIO PER LA FRANCIA

“Congratulazioni a Lille, che ospiterà la sede della futura autorità doganale dell’Unione europea, frutto di un enorme sforzo collettivo. Questa è la scelta di una metropoli aperta e pienamente europea, motivo di orgoglio per la Francia. Saremo presenti per modernizzare l’Unione doganale e rafforzare la fiducia nel mercato interno dell’Unione europea”. Lo scrive su X il presidente francese Emmanule Macron.

M5S: PERDITA AGENZIA DOGANE ENNESIMA PROVA MARGINALITA’ ITALIA MELONI

“L’Ue sceglie Lille a Roma per ospitare la nuova sede dell’agenzia europea delle dogane. Ecco l’ennesima prova della marginalità internazionale dell’Italia di Meloni, che in politica estera – e non solo in quella – è ormai un pugile suonato che ha puntato tutto sulla sottomissione a Trump perdendo ogni credibilità a livello europeo”. Lo dichiarano i capigruppo M5S delle Commissioni Politiche europee di Camera e Senato, il deputato Filippo Scerra e la senatrice Gisella Naturale.