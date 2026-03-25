”Se vince il no, lascio l’Italia”, il web insorge contro Bartolozzi: “Fatto il biglietto?”

ROMA – “Verba non volant, manent”. Si potrebbe rimaneggiare così il detto latino perché il web non dimentica. “Se vince il no, lascio l’Italia”, aveva detto Giusi Bartolozzi il 7 marzo scorso nella ‘galeotta’ partecipazione televisiva alla trasmissione “Il Punto” sul canale siciliano Telecolor.

Una frase, assieme alla dichiarazione sui “magistrati come plotone di esecuzione”, che aveva subito sollevato indignazione alla luce del referendum sulla riforma della giustizia che le è costato anche le dimissioni da capo di Gabinetto di Via Arenula.

Il suo profilo Facebook (il secondo aperto il 14 marzo scorso perché il primo, scrisse Bartolozzi, era stato hackerato) è inondato da centinaia di commenti tutti dello stesso tenore: “Adesso mantieni la promessa e lascia l’Italia”. Tantissimi utenti del social le domandano: “Ma ora vai via?”.

E alcuni incollano ai loro commenti un fermo immagine di quella puntata con la frase: “Se al referendum vince il no, scappo dell’Italia”. “Hai incominciato a preparare le valigie?”, scrive Vincenzo. Andrea gli risponde sarcastico: “Quando mai un politico mantiene le promesse”. Mario incolla il link della compagnia aerea Ryanair.

Manuel sarebbe disposto addirittura a portarla lui stesso in aeroporto: “Volo prenotato? Se ti serve qualcuno che ti accompagni a Fiumicino chiama pure!”. Alessandro incalza: “Vuoi una mano per fare i bagagli?”. Si aggiunge un secondo Alessandro: “Se ha bisogno di aiuto per portare le valigie in aeroporto non faccia complimenti”. Massimo è più formale: “Resto in cordiale attesa che lei se ne vada dall’Italia, come promesso il 7 marzo scorso”.

Alessandro la butta su un richiamo alla Resistenza: “GIUSYYYYYYYYYYYYYYY CIUSYYYYYYYYYYYYYYYY DIREI CHE E’ ORA DI ANDARSENE E FARE LE VALIGIE!!!! BELLA CIAO BELLA CIAO BELLA CIAO CIAO CIAO!”. Gli fa eco Stefano: “Bella ciao, bella ciao! Quando parti?”. Si aggiunge Franco: “Quando parti Giù? Vai, prima che ti processino. Vengo alla stazione per darti l’addio”. Gian Paolo provoca: “Come è andato il referendum?”.

E Antonella replica: “Ancora deve digerirlo sta facendo il biglietto di solo andata”. Claudio le suggerisce “un last minute, giusto per risparmiare!” Paolo è piu’ cattivello: “Salve signora ha già deciso dove andrà ad abitare all’estero? Le consiglio Israele lì è tutto separato come piace a lei, tanti saluti”. Daniele propone l’Ungheria: “Pare in sta stagione sia meravigliosa”, chiosa.

“Ma è ancora in Italia?”, “fatto il biglietto?”, continuano in centinaia e centinaia. I commenti sono davvero troppi per riportarli tutti e si susseguono.