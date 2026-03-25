Buon compleano Mina, artista senza tempo. La Tigre di Cremona compie 86 anni

ROMA – Buon compleanno Mina! La cantante compie oggi 86 anni. Al secolo Mina Anna Mazzini, la star nostrana è nata il 25 marzo 1980 a Busto Arsizio dall’industriale Giacomo ‘Mino’ Mazzini e Regina ‘Gina’ Zoni, casalinga. Ben presto, nel 1943, la famiglia si trasferì a Cremona, città dove Mina è cresciuta e alla quale si riferisce il suo soprannome: la “Tigre di Cremona”. La sua voce potente e graffiante rimane un marchio di fabbrica, un richiamo inconfondibile per i fan e per chi della musica fa il suo mestiere.

I SUOI BRANI SENZA TEMPO

Con il suo talento dirompente Mina ha intepretato più di 1500 brani, registrato 73 dischi di studio, 3 dal vivo, 66 raccolte e 16 Ep. L’ultimo album uscito risale al 2024 e si intitola “Gassa d’amante”. In totale, l’artista finora ha venduto 150 milioni di dischi in tutto il mondo. “Se telefondando”, “Grande grande grande”, “Parole parole”, “Ancora ancora ancora”, “Tintarella di luna”, “Amor mio”, “Città vuota”, “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, “Questione di feeling”, “Acqua e sale” con Celentano: impossibile citarli tutti. Pezzi di storia che continuano a vivere come se non avessero tempo e nonostante la “Tigre di Cremona” non appaia in pubblico dal 23 agosto 1978.

GLI AUGURI DELLA FIGLIA BENEDETTA MAZZINI

Eppure la presenza e l’influenza di Mina è più forte che mai. Ne è esempio il duetto nel singolo di Blanco “Un briciolo di allegria”, uscito nel 2023.

Sui social la celebra sua figlia Benedetta Mazzini che le scrive: “Buon compleanno all’essere alieno più umano che io conosca. Buon compleanno Madre adorata”. L’attrice e conduttrice radiofonica – nata nel 1971 dal matrimonio di Mina con il giornalista Virgilio Crocco – è la secondogenita della cantante. Nel 1963, è nato Massimiliano Pani, che Mina ha avuto con l’attore Corrado Pani. Produttore e arrangiatore, Massimiliano ha sviluppato un sodalizio artistico molto forte con la madre e lavora da tempo a stretto contatto con lei.

GLI INIZI

La carriera di Mina inizia alla fine degli Anni 50, quando – appena 18enne – si esibisce per la prima volta al locale La Bussola (Bussoladomani) di Marina di Pietrasanta. Un luogo che ha lanciato le carriere di tanti nomi: Ornella Vanoni, Gino Paoli, Fred Bongusto, Fabrizio De André, Adriano Celentano, Marcella Bella, Patty Pravo, Loretta Goggi, Milva e Mia Martini. Stesso locale scelto per il suo ultimo concerto pubblico il 23 agosto 1978. Ai suoi inizi, Mina si unisce al gruppo Happy Boys, band fondata da Nino Donzelli. Da solista debutta il 16 gennaio 1960, con “Tintarella di luna”, canzone scritta da Franco Migliacci e Bruno De Filippi che vola in prima posizione in hit-parade. Il resto è storia. Vera intrattenitrice, Mina ha anche condotto programmi storici come Studio Uno, Doppia coppia, Canzonissima, Milleluci.