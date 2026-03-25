mercoledì 25 Marzo 2026

Roma, orrore a Tor Tre Teste: gattina vittima di uno stupro, è in condizioni gravi

“Un atto così crudele su un essere indifeso segnala la presenza di un soggetto pericoloso”, denuncia l'Enpa. Il responsabile non è ancora stato trovato

Data pubblicazione: 25-3-2026 ore 11:22Ultimo aggiornamento: 25-3-2026 ore 11:28

ROMA – Un episodio di una brutalità estrema ha scosso il quartiere di Tor Tre Teste, a Roma, dove una gattina è stata ritrovata in condizioni critiche dopo aver subito uno stupro. Rosi, la micina è attualmente ricoverata con prognosi riservata.

Secondo quanto emerso dai primi riscontri veterinari, l’animale sarebbe stato vittima di un atto di violenza inaudita. Nonostante alcuni lievi segnali di miglioramento, le sue condizioni restano molto delicate e il pericolo non è ancora scongiurato. La gattina è stata presa in carico dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione Ostia, che è intervenuta tempestivamente assicurando le prime cure e avviando anche la denuncia alle autorità competenti. A supporto dell’azione si è attivato anche il consigliere capitolino Rocco Ferraro.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Enpa Roma, che ha annunciato l’intenzione di presentare un’ulteriore denuncia per fare piena luce su quanto accaduto e contribuire all’individuazione del responsabile. Le associazioni chiedono un intervento immediato delle forze dell’ordine e indagini approfondite per rintracciare l’autore del gesto. “Un atto così crudele su un essere indifeso segnala la presenza di un soggetto pericoloso”, sottolineano gli animalisti, evidenziando come episodi di questo tipo possano rappresentare un rischio non solo per gli animali ma anche per le persone. Le associazioni invitano chiunque abbia visto qualcosa o disponga di informazioni utili a farsi avanti e a contattare i referenti attraverso i canali ufficiali (roma@enpa.org oppure tramite WhatsApp al numero 3514051626).

Intanto emergono ulteriori elementi preoccupanti: nella stessa zona e all’interno della medesima colonia felina sarebbero scomparsi recentemente altri gatti. Un dettaglio ancora da verificare, ma che, se confermato, renderebbe il quadro ancora più allarmante.

Resta ora la speranza che Rosi possa superare questo momento critico e avere una seconda possibilità, lontana dalla violenza e circondata dalle cure e dall’affetto di chi si sta prendendo cura di lei.

(Foto di Enpa Roma)

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