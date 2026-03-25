mercoledì 25 Marzo 2026

L’annuncio di Fratelli d’Italia: “Santanchè seguirà le indicazioni della premier”

Lo dice il capogruppo di Fdi Lucio Malan in aula al Senato

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 25-3-2026 ore 10:55Ultimo aggiornamento: 25-3-2026 ore 10:55

ROMA –  “Tutte e tre le questioni di Delmastro Bartolozzi e Santanche’ sono estranee alla attività del governo. Non è una questione politica, sono situazioni personali dei tre che non hanno nulla a che fare con la vita del governo”.

Lo dice il capogruppo di Fdi Lucio Malan in aula al Senato.

“Quanto al ministro Santanchè, come tutti i membri del governo seguirà le indicazioni del presidente del consiglio”.

“NO LEZIONI DA CHI USÒ COVID PER LIMITARE DIRITTI ITALIANI”

 “Non accettiamo lezioni da chi approfittò del covid per limitare i diritti degli italiani con dpcm per evitare il passaggio in parlamento. Non prendiamo lezioni da chi usa i decreti per fare la sanatoria del suocero. Non accettiamo lezioni da chi volle riformare oltre 50 articoli della costituzione terminando la nottata facendo approvare una legge elettorale all 7 del mattino”. 

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