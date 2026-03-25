mercoledì 25 Marzo 2026

Un drone russo ha colpito una centrale in Estonia, “ma non l’hanno fatto apposta”

Nella notte il velivolo ha colpito una centrale elettrica nella città estone di Auvere, a ridosso del confine russo, causando danni limitati e nessun ferito. Anche la Lettonia ha segnalato un caso simile

Data pubblicazione: 25-3-2026 ore 10:50Ultimo aggiornamento: 25-3-2026 ore 10:50

ROMA – Un drone partito dalla Russia ha sfiorato un incidente diplomatico nel Baltico. Nella notte il velivolo ha colpito una centrale elettrica nella città estone di Auvere, a ridosso del confine russo, causando danni limitati e nessun ferito. L’impatto è avvenuto mentre, a poche decine di chilometri di distanza, era in corso un attacco ucraino contro il porto russo di Ust-Luga.

Secondo la procura estone, l’obiettivo non sarebbe stato il territorio dell’Estonia: l’ipotesi è che il drone sia finito fuori rotta. Resta però l’incertezza sul tipo di velivolo impiegato, elemento che rende difficile chiarire dinamica e responsabilità operative.

Nelle stesse ore, anche la vicina Lettonia ha segnalato un episodio simile: un drone russo avrebbe violato il suo spazio aereo. Non è la prima volta che accade lungo i confini orientali dell’alleanza occidentale. Episodi analoghi hanno coinvolto in passato anche la stessa Estonia e la Polonia.

Proprio queste incursioni avevano spinto la Nato a rafforzare le difese aeree nell’area, con nuove missioni di sorveglianza e intercettazione. Segno che, anche quando non c’è intenzionalità, basta un drone fuori rotta per alzare la tensione.

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di Redazione

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