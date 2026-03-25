Roma, disagi sulla Metro B: servizio interrotto tra San Paolo e Castro Pretorio

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ROMA – Disagi questa mattina sulla linea Metro B di Roma, dove un guasto tecnico ha causato l’interruzione parziale del servizio. Dalle ore 9.40 circa, la circolazione dei treni è stata sospesa nel tratto compreso tra le fermate di San Paolo Basilica e Castro Pretorio, in entrambe le direzioni. Il disagio riguarda sia la linea B che la B1.

I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, per limitare i disagi ai passeggeri, Atac ha attivato un servizio di bus sostitutivi lungo il percorso interessato. Qui dove trovare le fermate dei bus sostitutivi.