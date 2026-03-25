Nuova udienza per l’affido di Hager, la bimba italiana portata in Libia dal papà di cui non si hanno notizie

ROMA – Da quattro anni non si hanno notizie della piccola Hager, cittadina italiana figlia di Federica Federici, giovane mamma romana, e di Mohamed Bouamid, cittadino libico con passaporto diplomatico sul quale pende un mandato di cattura internazionale: l’ha portata in Libia a marzo del 2022 a trovare i nonni ed è sparito nel nulla con la bambina.

Il 30 marzo, a quanto apprende la Dire, al Tribunale di Tripoli è fissata l’udienza per il ricorso presentato dall’uomo per l’affido della minore. La giovane mamma da anni si è trasferita a Tripoli per cercare sua figlia e in Tribunale ha ottenuto sia il divorzio dall’uomo che l’affido esclusivo della figlia. Peccato però che nessuno abbia rintracciato il luogo in cui si troverebbe la bambina, nessuno l’avrebbe nemmeno mai vista e non c’è una sua foto recente, né si conosce il domicilio di Mohamed Bouamid, che infatti non si è mai presentato in Tribunale, ma che intanto però ha fatto ricorso alla sentenza di affido per tramite dei suoi legali.

NUMEROSI APPELLI PER CERCARE LA PICCOLA HAGER

Numerosi gli appelli in questi anni per cercare la piccola Hager, striscioni nel quartiere dove viveva a Roma, a scuola, di recente se ne è occupata anche la trasmissione Report. A dicembre scorso sembrava si fosse vicini a ritrovare la piccola, anche successivamente con la vicenda del rimpatrio del generale Osama Almasri qualche speranza si era accesa, ma tutto è finito in un nulla di fatto. Ora è nato anche un gruppo Fb: ‘Una mail per Hager’ dove i cittadini postano le mail inviate a Istituzioni e alle redazioni giornalistiche affinchè intervengano per lanciare appelli, non spegnere i riflettori e riportare da sua madre questa piccola cittadina italiana.

Tutta la vicenda è all’attenzione del governo e del ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha assicurato tutto il suo impegno. Intanto Federica vive in Libia, in un Paese in mano alle milizie, in cui anche muoversi da soli è pericoloso, seguita e tutelata dalla Farnesina nella sua incolumità, e nell’attesa che sua figlia, come il Tribunale ha deciso, le sia affidata. Ma nessuno sa dove sia Hager: e allora come si affida una bambina che nessuno sa dove sia? È ancora in Libia? Come la stanno cercando? Queste le domande che si rincorrono sui social, tra le chat degli italiani che sono scesi in ‘piazza’ per Federica e sua figlia.

Lunedì 30 marzo intanto si discute del ricorso presentato dal suo ex marito che nessuno saprebbe però rintracciare, non sarebbe nemmeno confermato che sia insieme alla bambina. E allora a chi l’avrebbe affidata?

L’ULTIMO VIDEO A MARZO 2023

Federica ha visto sua figlia l’ultima volta in videochiamata a ottobre 2022, poi ha ricevuto un nuovo video a marzo 2023 quando l’uomo è venuto al corrente che lei era a Tripoli per cercare Hager. Poi nulla. Oggi Hager ha 8 anni, da quattro vive lontana da sua madre. Anni che alla sua età pesano moltissimo, anni in cui Federica lontana dalla sua famiglia e dall’Italia, con le difficoltà della lingua, tra avvocati e interpreti, ha iniziato la sua durissima battaglia legale contro un uomo che presenta addirittura ricorsi, ma resta un fantasma, riuscendo lei a ottenere l’affido di una figlia, italiana, che nessuno però riesce a trovare.