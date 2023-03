Salvini: “Chi dice che il taglio delle tasse non è una priorità è un cretino”

ROMA – “No allo stadio, No alla Tav, No alla Tap, No alla flat tax … c’è qualcuno che riesce perfino a dire che la priorità non è abbassare le tasse. È cretino, perché evidentemente hai 10 milioni di euro in tasca. Abbassare le tasse e una priorità mia, della Lega e del governo“. Lo ha detto Matteo Salvini, aprendo la scuola politica della Lega a Palazzo Castiglioni a Milano.

LEGGI ANCHE: Governo, Salvini: “Io e Giorgia ci sentiamo ogni giorno, gli attacchi ci uniscono”

Video |’Poveri’ italiani: gli stipendi non crescono e sempre più lavoratori faticano a pagare le tasse