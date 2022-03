Cna Roma mette in rete i servizi, ecco la piattaforma per 3500 attività

ROMA – Il database più grande e accurato che censisce i prodotti e i servizi offerti da oltre 3.500 attività di Roma Capitale e della Città Metropolitana. È la piattaforma CNA Roma in Rete, realizzata dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma e Provincia. Il progetto, realizzato col contributo della Camera di Commercio capitolina, ha l’obiettivo di fornire a tutte le imprese del territorio uno strumento immediato per ottenere o migliorare la propria presenza sui canali digitali, che oggi costituiscono un marketplace molto più vasto e significativo rispetto al mercato di prossimità che ancora caratterizza gran parte delle attività commerciali di Roma.

Grazie a questa iniziativa che non ha precedenti in Italia, le imprese potranno accedere al software con la stessa semplicità di un sito web, registrare la propria attività, promuovere la propria offerta sia ad altre aziende che a clienti privati e contemporanemente effettuare ricerche sui prodotti e servizi offerti dalle altre imprese presenti nel sistema. Dagli esercizi commerciali alle imprese di servizi e produzione, la piattaforma ospita tutti i settori di business raggruppati in circa 120 categorie e oltre 500 tipi di prodotto o servizio. Ogni impresa presente nel sistema è georeferenziata e dispone di una vetrina virtuale realizzata secondo i criteri che massimizzano la probabilità di essere individuate dai normali motori di ricerca web.

“Innovare, creare opportunità di business tra imprese, ma anche intercettare clienti privati, avere visibilità sono alcune delle necessità a cui il progetto CNA Roma in Rete risponde- ha spiegato la presidente della CNA Roma, Maria Fermanelli– Recenti studi che abbiamo condotto hanno mostrato che una percentuale molto elevata di pmi locali ancora non dispone né di un sito web, né di un profilo sui principali social network, e in molti casi queste risorse, anche dove sono presenti- non risultano adeguate a raggiungere un’effettiva visibilità”.

L’assessora capitolina alle Attività produttive, Monica Lucarelli, ha sottolineato che “innovazione e digitalizzazione sono due parole che fanno parte della mia forma mentis. Una visione di vita che da sempre mi accompagna nella mia formazione, prima di studio, poi di lavoro e ora come assessora. Perché senza innovazione non c’è futuro e il futuro, a sua volta, è legato a doppio filo con la digitalizzazione. Un binomio perfetto che coniuga tanti aspetti. Tutti fondamentali per la crescita di una persona, di un’impresa, di una città e di una nazione”. Il Talent Garden Ostiense “che porta CNA Roma in Rete, grazie a questa innovativa piattaforma digitale, progettata e realizzata per favorire e promuovere le relazioni di business delle aziende e di clienti privati, declina alla perfezione- ha concluso l’assessora- l’idea e la visione di sviluppo”.