A Roma sbocciano 300mila tulipani: rifiorisce il TuliPark

ROMA – La primavera a Roma, da ormai qualche anno, arriva con il TuliPark. Un vivaio a cielo aperto con 360mila tulipani di ogni colore e sfumatura. Un giardino fiorito urbano che anche quest’anno, dal 22 marzo, torna a Roma Est, in via dei Gordiani 73.



Sempre aperto, dalle 9 alle 18, TuliPark sarà visitabile per circa 4 settimane, il tempo della fioritura dei tulipani. Sono 105 le varietà del fiore cresciute nel parco, l’impresa è dell’azienda agricola siciliana di fiori e piante Floranixena, della famiglia Votadoro che, dopo l’esperienza romana, ha aperto altri due TuliPark a Spoleto e Bologna gestiti da DVCOM srls.

COME FUNZIONA

Il biglietto d’ingresso costa 8 euro ma le entrate, nonostante i 26mila mq di parco, sono contingentate, ecco perché si consiglia l’acquisto dei ticket online. Una volta dentro ci si munisce di secchiello e istruzioni per la raccolta: una guida darà semplici coordinate per seguire il metodo uPick, che consiste nella raccolta fai da te nel rispetto degli equilibri di parco e fiori. Solo così la passeggiata può iniziare e ognuno potrà personalizzare il proprio ‘mazzo’ di tulipani per colore, forma e grandezza. Per ricreare uno scorcio d’Olanda in terra romana, gli organizzatori hanno allestito un grande mulino a vento dell’Olanda del nord, un klomp gigante (tipico zoccolo di legno) e la riproduzione della ‘vacca frisona’, una simpatica mucca che pascola nei Paesi Bassi; anche lo street food è in perfetto stile olandese, ma nell’area pic-nic è possibile portare il pranzo al sacco.



CURIOSITA’

Il tulipano fa parte della famiglia delle liliacee, fiorisce da marzo a maggio ed è originario dell’Himalaya. Deve il suo nome al turco ‘Tulbend’ che significa turbante. Dal XVI secolo i tulipani sono stati importati nei Paesi Bassi, da allora l’Olanda è il paese per antonomasia di questo meraviglioso fiore simbolo delle dichiarazioni d’amore.