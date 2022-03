ROMA – Stavolta è la mano, e non i soliti addominali. Matteo Berrettini è costretto a ritirarsi dal secondo Masters 1000 della stagione, a Miami, senza nemmeno scendere in campo. Il numero 6 del mondo avrebbe dovuto giocare contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, che ora se la vedrà con un lucky loser. Berrettini, infortuni permettendo, tornerà in campo a Montecarlo.

