Il 31 marzo a Roma incontro sui diritti e la cattiva giurisdizione

ROMA – Giovedì 31 marzo, alle 15 nella Sala-Congressi “Tosi” in Via della Lungara 19, si terrà il dibattito sul tema “Da ‘il diritto ad avere diritti’ a ‘il diritto alla effettività della tutela contro la cattiva giurisdizione e la incongrua difesa’”, titolo tratto dal saggio di Rita Ferri, filosofa del diritto e docente, di prossima uscita. Tra i temi presenti nello scritto e che saranno trattati nel convegno: l’importanza del ruolo rivestito dal Parlamento, per il bilanciamento dei poteri, e dai referendum; il principio di legalità come precondizione per la legittimazione della prassi giudiziaria; l’effettività dell’applicazione della giusta sanzione al fine di disincentivare l’illegittimità, l’illegalità e gli illeciti.

Saranno affrontati anche esempi di alcuni modus operandi invalidi sul piano logico-giuridico, normalizzati all’interno dei tribunali italiani. Interverranno al dibattito Fiammetta Modena, avvocata e senatrice della Repubblica per il Gruppo Fibp-Udc, membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, membro della 2ª Commissione permanente (Giustizia), membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa; Francesco Tagliaferri, avvocato penalista, già Presidente Camera Penale di Roma; Corrado Mazzuca, avvocato penalista, erede dello studio Titta Mazzuca; Rita Iorio, avvocata e coordinatrice gruppi tecnici giustizia-componente della direzione nazionale di Azione; Catello Vitiello, avvocato e deputato d’Italia Viva, componente Commissione Giustizia della Camera; Veronica Giannone, deputata di Forza Italia e membro II Commissione Giustizia della Camera; Gianpaolo Catanzariti, avvocato penalista, membro del Consiglio Generale del Partito Radicale e co-responsabile dell’Osservatorio Carcere Ucpi; Rita Ferri, filosofa del Diritto e logica dell’interpretazione giuridica, esperta di Diritto UE e internazionale, autrice del saggio preso a spunto per il confronto.

Una parte conclusiva sarà dedicata al tema della violenza istituzionalizzata con la presenza di Michela Nacca, avvocata e presidente del centro ricerca Maison Antigone; di Simona D’Aquilio, avvocata civilista; di Laura Massaro, presidente del Comitato Madri Unite contro la Violenza Istituzionale, e scelta, insieme ad altre donne, come simbolo dell’anno dal Corriere della Sera e icona delle mamme coraggio.

Per prenotarsi bisogna scrivere a [email protected]