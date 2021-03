I musei regionali invitano i cittadini a mandare vecchie foto di Ravenna

RAVENNA – Cittadini e associazioni sono invitati all’azione comune di raccolta di foto di due tra i monumenti più cari ai ravennati: la basilica di Sant’Apollinare in Classe e il Mausoleo di Teodorico. L’iniziativa parte dalla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna che, in occasione della Giornata del Paesaggio, mira a “promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati”.

“Si tratta- commenta l’architetto Giorgio Cozzolino, che dalla locale soprintendenza è passato ora a dirigere i musei della Regione- di una ‘chiamata’ ai cittadini, ad aprire i cassetti della memoria e a segnalare e inviare testimonianze, immagini e video dei paesaggi vissuti e rappresentati, che contengono trame ed esprimono le singole visioni del mondo nella loro complessità”. I file (di massimo 15MB) potranno essere inviati fino al 14 ottobre alla casella di posta drm-ero.giornatapaesaggio@beniculturali.it.

LEGGI ANCHE: Bologna, l’estate culturale riparte da tre: un’arte per ogni piazza