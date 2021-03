Le campane delle chiese veneziane suonano all’unisono per i 1600 anni

VENEZIA – Oggi, 25 marzo 2021, in occasione dell’inizio delle celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione di Venezia, le campane delle chiese in tutta la Città metropolitana di Venezia hanno suonato all’unisono alle 16.

IL SINDACO BRUGNARO: “LA CITTÀ TORNA A PARLARE AL MONDO”

“Venezia deve tornare a parlare al mondo. In passato chi veniva da fuori, i foresti, poteva avere successo fino a diventare Doge, la città è sempre stata libera e coraggiosa, non muro ma sentinella e porta del mondo occidentale, con rapporti con l’oriente”. Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, oggi a palazzo Ducale per l’inizio delle celebrazioni dei 1.600 anni dalla fondazione di Venezia. Le celebrazioni “dureranno un anno”, ricorda Brugnaro chiedendo “alle città grandi e piccole di ripensare al rapporto che negli anni hanno avuto con la Serenissima”. Questo “serve non solo a Venezia, ma al Paese Italia e all’Europa intera, che può ritrovare le sue radici cristiane”, sottolinea il sindaco.

E per quanto riguarda le restrizioni anti-Covid che caratterizzano questo inizio delle celebrazioni, “il programma è lungo, confido che questo Governo, che oggettivamente ha cambiato passo, si concentri sui vaccini… Poi arriva anche la bella stagione e sono convinto che nell’arco di un mese o due riusciremo a recuperare. Noi facciamo il nostro, continuiamo a progettare il futuro, è confermato il Salone Nautico, è confermata la Biennale di Architettura ed è confermato il G20″, conclude Brugnaro.

