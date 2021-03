Caboclo defends continuity of football and threatens clubs if championships are interrupted

by João Marcelo

SAO PAULO – The president of CBF (Brazilian Football Confederation), Rogério Caboclo, defended the continuity of football games amid the worsening of the coronavirus pandemic in Brazil. Currently, the country is going through the worst phase of the pandemic, exceeding 3000 daily deaths due to Covid-19.

In a meeting with the directors of the clubs of series A and B of the Brazilian Championship on March 10, Caboclo said that he would pay for the continuation of the championships. The president also affirmed that Rede Globo, holder of the broadcasting rights and its sponsors are also against the strike and that the clubs “would be fucked” if the competitions did not take place.

The video in which Caboclo made the statements was published by the newspaper “O Dia”, on Tuesday, the 23rd. “I will … Landim, Galiotte, all the presidents … I will rule in Brazilian football and I will determine that there will be competition and that you are fucked up if there are no competitions”. Said the CBF president. The president of Palmeiras, a team of Italian origin, Maurício Galiotte asked for the matter to be discussed at another time and justified, “I think the discussion is a little broader, but I will end my position here”.

Palmeiras refused to participate in a match for the Campeonato Paulista that would take place today, the 24th. The Championship was suspended in the State due to the more restrictive phase, but the Paulista Football Federation scheduled the match in the city of Volta Redonda, in the state of Rio de Janeiro, where there are no restrictions against the games. The alviverde team claimed that it was taken by surprise and that it would not have enough time to carry out health security protocols.

The disclosure of the video generated a negative reaction against CBF. Several names of the sport took a stand against the Confederation. The former player, who served for several years in the Italian league, and football commentator Casagrande was incisive against President Rogério Caboclo. “There are people dying in Brasilia and being left on the ground because the morgue is crowded. Look at the size of the problem we have in Brazil. These leaders cannot accept it. They are denialists, and the president of the CBF is proving to be a dictator.

BRASILE, 3.000 MORTI AL GIORNO MA IL CALCIO NON SI FERMA: È BUFERA

di João Marcelo

SAN PAOLO – Polemiche e accuse dopo che il presidente della Confederacao Brasileira de Futebol (Cbf), Rogerio Caboclo, ha giustificato il fatto che, nonostante l’aggravarsi della pandemia di Covid-19, le partite di campionato non siano state sospese. Questa settimana il Paese sta attraversando la fase peggiore dell’emergenza sanitaria, con oltre 3.000 morti al giorno.

In un incontro con i direttori dei club di serie A e B del campionato, che si è svolto il 10 marzo, Caboclo ha detto di essere disposto a finanziare la continuazione dei campionati. Secondo il presidente della Confederacao, anche Rede Globo, titolare dei diritti di trasmissione, nonché i suoi sponsor, sono contrari allo stop. Quanto alle società di calcio, se le partite non si svolgessero come da calendario “sarebbero fregate” (in portoghese “estariam fodidos”). Il video nel quale si sente Caboclo pronunciare queste parole è stato reso pubblico dal quotidiano ‘O Dia’ martedì. “Guido il calcio brasiliano e dico che i match si terranno ancora e che siete fregati se non ci sono partite“, ha detto il dirigente, rivolgendosi ai presidenti di club.

Mauricio Galiotte, alla guida del Palmeiras, una squadra con origini italiane, nel filmato chiede di discutere la questione in un altro momento, dicendo: “Penso che la discussione sia un po’ più ampia, ma preferisco non aggiungere altro”. Il Palmeiras ha rifiutato di partecipare a una partita per il Campeonato Paulista che si sarebbe dovuta tenere ieri. Il torneo è stato sospeso nello Stato a causa delle misure restrittive, ma la Federcalcio locale ha programmato la partita nella città di Volta Redonda, nello Stato di Rio de Janeiro, dove non ci sono gli stessi vincoli. Il club biancoverde ha fatto sapere di essere stato colto di sorpresa, sostenendo di non aver avuto il tempo per rispettare i protocolli di sicurezza sanitaria.

La diffusione del video ha innescato critiche alla Cbf, anche da parte di personalità dello sport. Walter Casagrande, l’ex campione di calcio, che ha giocato per anni anche nel campionato italiano, con l’Ascoli e il Torino, oggi commentatore televisivo, è stato netto contro Caboclo: “Ci sono persone che muoiono a Brasilia e vengono lasciate a terra perché l’obitorio è affollato” ha detto. “Bisogna guardare alle dimensioni della crisi che il Brasile attraversa; invece questi leader sono negazionisti, mentre il presidente della Cbf sta dimostrando di essere un dittatore”.

PRESIDENTE DA CBF DEFENDE CONTINUIDADE DO FUTEBOL E AMEAÇA OS CLUBES CASO OS CAMPEONATOS SEJAM INTERROMPIDOS

por João Marcelo

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rogério Caboclo, defendeu a continuidade dos jogos de futebol em meio ao agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil. Atualmente o país passa pelo pior fase da pandemia, ultrapassando 3000 mortes diárias para em decorrência da Covid-19

Em reunião com os dirigentes dos clubes da série A e B do Campeonato Brasileiro no dia 10 de março, Caboclo disse que iria bancar a continuação dos campeonatos. O presidente ainda afirmou que a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão e seus patrocinadores também são contra a paralisação e que os clubes “estariam fodidos” se as competições não ocorressem. O vídeo em que Caboclo faz as afirmações foi publicado pelo jornal “O Dia”, na terça-feira, dia 23. “Eu vou… Landim, Galiotte, todos os presidentes.. eu vou mandar no futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição e que vocês estão fodidos se não tiver (competições)”. Disse o presidente da CBF.

O presidente do Palmeiras, time com origem italiana, Maurício Galiotte pediu para que o assunto fosse discutido em outro momento e justificou, “acho que a discussão é um pouco mais ampla, mas vou encerrar aqui a minha colocação”. O Palmeiras se recusou a participar de uma partida pelo Campeonato Paulista que aconteceria hoje, dia 24. O Campeonato foi suspenso no Estado por conta da fase mais restritiva, mas a Federação Paulista de Futebol agendou a partida na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, onde não tem restrições contra a realização dos jogos. O time alviverde alegou que foi pego de surpresa e que não teria tempo hábil para realizar os protocolos de segurança sanitária.

A divulgação do vídeo gerou uma reação negativa contra a CBF. Diversos nomes do esporte se posicionaram contra a Confederação. O ex-jogador, que atuou durante vários anos no campeonato italiano, e comentarista de futebol Casagrande foi incisivo contra o presidente Rogério Caboclo. “Tem pessoas morrendo em Brasília e sendo deixadas no chão porque o necrotério está lotado. Olha o tamanho do problema que temos no Brasil. Esses dirigentes não conseguem aceitar. São negacionistas, e o presidente da CBF está se mostrando um ditador.