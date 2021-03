Il Sommo Poeta simbolo di unità nazionale: migliaia di eventi per Dantedì

ROMA – Tutta l’Italia si muove in ricordo di Dante: sono migliaia le iniziative che celebreranno il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Cultura, Dario Franceschini. La lista completa delle iniziative è visibile sul sito del ministero della Cultura e sui suoi canali social.

“È appena il secondo anno del Dantedì e sono già tantissime le iniziative in tutta Italia e online per celebrare Dante“, ha detto Franceschini dando il via alla seconda edizione del Dantedì, nell’anno delle celebrazioni dei settecento anni dalla morte del Sommo Poeta. Il ministro ha sottolineato come “in un momento difficile come questo attorno a Dante vi sia una grande vitalità e coesione della comunità nazionale. In fondo, lui stesso ci ha indicato la strada, quando alla fine del lungo viaggio all’Inferno ha concluso con ‘e quindi uscimmo a riveder le stelle’. Ecco, arriverà in fretta il momento in cui potremo uscire a rivedere le stelle: tornerà la musica nelle piazze, torneranno gli spettacoli teatrali, torneranno i festeggiamenti”.

Mostre digitali, video, webinar, dirette streaming, live su YouTube con letture, seminari, performance, esposizioni di documenti d’archivio, codici e manoscritti danteschi, tour virtuali sono le tantissime iniziative, in continuo aggiornamento, pubblicate sul sito web del ministero della Cultura al link https://www.beniculturali.it/evento/dantedì per celebrare Dante Alighieri e la sua opera. Archivi, Biblioteche statali e comunali, soprintendenze archivistiche, musei, parchi archeologici, ambasciate, istituti culturali si sono mobilitati per questa straordinaria edizione.

La giornata culminerà nella diretta serale Rai dal Quirinale, dove Roberto Benigni reciterà il XXV canto del Paradiso alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della Cultura, Dario Franceschini, su RaiUno, alle 19.10. Presenta Serena Bortone, interviene il gruppo di musica antica Al Qantarah.

Il #dantedì sarà centrale in tutte le comunicazioni digitali, oggi e per tutto il 2021, sui canali social del Mic, degli archivi, delle biblioteche e dei musei dello Stato.