Covid, positivo operatore ‘no vax’ all’ospedale di Lavagna: 9 contagiati

GENOVA – Due nuovi cluster covid accesi nelle ultime ore in Liguria. “Il primo è un episodio analogo a quello avvenuto all’ospedale San Martino di Genova, che si è verificato all’ospedale di Lavagna, dove un membro del personale sanitario, che ha rifiutato il vaccino, ha verosimilmente causato il contagio di altri nove pazienti, già ricoverati per altre ragioni- annuncia il governatore Giovanni Toti, nel punto stampa di ieri fine giornata sull’andamento della pandemia- il tema dell’obbligo vaccinale del personale sanitario è molto delicato e mi auguro che il legislatore nazionale corra ai ripari al più presto”.

Il secondo caso riguarda una Rsa di Tiglieto, nell’entroterra di Genova, dove sono risultati positivi due operatori e tre pazienti no vax. “I tre ospiti- spiega Toti- hanno dovuto ricorrere a cure ospedaliere, uno è già stato dimesso e gli altri due, al momento, non sono in pericolo di vita”.