Tg Cinema, edizione del 25 marzo 2020

‘VIAGGIO IN ITALIA’, SALVATORES RACCONTA L’ITALIA IN EMERGENZA

Il regista Gabriele Salvatores firmerà un documentario sull’Italia ai tempi dell’emergenza Coronavirus, prodotto da Indiana Production insieme a Rai Cinema. ‘Viaggio in Italia’, questo il titolo, sarà un film collettivo realizzato con i video, girati a casa con lo smartphone dagli italiani. Coloro che decideranno di prendere parte al progetto dovranno filmarsi mentre raccontano le esperienze di queste settimane, le emozioni, i momenti felici, le paure e le aspettative per il futuro. I contributi dovranno essere caricati sul proprio profilo Instagram, poi taggare la pagina @viaggioinitaliailfilm e aggiungere gli hashtag #viaggioinitaliailfilm e #raicinema. Oppure inviare il video all’indirizzo mail [email protected];

‘DIGITALIFE’, IL DOCUFILM SUL MONDO ‘CONNESSO’

Il 26 marzo, in esclusiva assoluta su Rai Cinema Channel, arriva ‘Digitalife’ diretto da Francesco Raganato. Il docufilm racconta come internet e il digitale hanno cambiato la vita di tutti i giorni. E lo fa con oltre cinquanta storie, che toccano diversi argomenti: la nascita di internet, la perdita di una persona cara, il mondo del lavoro in evoluzione, la rinascita dopo una crisi, la ricerca di una felicità perduta, la possibilità di socializzare, viaggiare, condividere esperienze ed emozioni. Ma anche il terrorismo, il mondo dell’informazione e il cyberbullismo. Il tutto con una visione di speranza nel futuro. ‘Digitalife’, prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo, è un film che racconta un mondo fatto di connessioni, condivisioni e vita;

‘TROLLS WORLD TOUR’, IN ITALIA ARRIVA IN DIGITALE

Per l’emergenza Coronavirus Universal Pictures ha deciso di rendere ‘Trolls World Tour’ disponibile in digitale non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia dal 10 aprile. In questa nuova e coloratissima avventura Poppy e Branch si ritrovano alle prese con altre tribù di scatenati Trolls, che fino ad oggi non conoscevano. Se nella versione originale i protagonisti sono doppiati rispettivamente da Anna Kendrick e Justin Timberlake, nella versione italiana sono animati dalle voci di Francesca Michielin e Stash dei The Kolors. Nel cast vocale anche Elodie, la voce di Regina Barb, e Sergio Sylvestre di Mini Diamante;

‘ROMA’ DI ALFONSO CUARON ARRIVA IN HOME VIDEO

‘Roma’, il pluripremiato film di Alfonso Cuaron, vincitore di tre premi Oscar e due Golden Globe, a partire dal 26 marzo arriva in DVD e Blu-Ray, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment. Tra i contenuti extra della pellicola spiccano ‘Road to Roma’, un documentario sulla realizzazione del film, con riprese dietro le quinte e un’intervista esclusiva al regista, lo speciale dedicato all’ambiziosa campagna promozionale per l’uscita cinematografica del film e al suo impatto sulla società messicana, e un documentario inedito con le attrici Yalitza Aparicio e Marina de Tavira e i produttori. Inoltre, entrambe le versioni home video conterranno un booklet con due saggi esclusivi della scrittrice Valeria Luiselli e dello storico Enrique Krauze.