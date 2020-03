VIDEO | Dopo Conte tocca al sindaco di Bari, nascono ‘Le bimbe di Decaro’

BARI – L’account è nato da poco, da quando il sindaco di Bari Antonio Decaro ha iniziato a postare dei video in cui controlla e rimprovera i baresi in giro per la città invitando – anche in dialetto – a tornare a casa e a rimanerci, che sono poi diventati virali. Da allora si è creato un nugolo di fan che su Instagram ha dato vita all’account ‘Le bimbe di Antonio Decaro’, parafrasando quello più numeroso e organizzato dedicato al premier Giuseppe Conte.

LEGGI ANCHE: L’ultimo post è di qualche ora fa: un collage di foto del sindaco montate sulle note di “Www mi piaci tu” dei Gazosa. C’è spazio anche per un Decaro versione “Casa di carta”, la serie televisiva spagnola. FOTO | VIDEO | Coronavirus, Giuseppe Conte nuovo sex symbol: sul web impazzano i meme Scorrendo il profilo si vedono post dedicati al primo cittadino. La prima foto risale al 15 marzo, c’è un Decaro sorridente e la scritta di colore fucsia: “È iniziato dal quel maledetto sorriso” e via scorrendo video di donne che emozionate seguono le sue dirette Facebook.C’è spazio anche per un Decaro versione “Casa di carta”, la serie televisiva spagnola.