‘IoCiStoDentro’, la ministra Bonetti lancia una pagina per bambini e famiglie ai tempi del Covid

BOLOGNA – “Non posso andare a scuola, non posso fare sport, non posso fare musica, non posso andare dai nonni, a giocare con gli amici, al cinema, al parco o in un museo. Ma comunque ‘Ci sto dentro’, perché so reagire nel modo giusto: il mio atteggiamento e le mie azioni possono essere un vero aiuto. Per me. E per gli altri”. Sono queste le parole scelte dal dipartimento per le Politiche della famiglia guidato da Elena Bonetti per lanciare il progetto #CiStoDentro, partito lunedì 23 marzo: è dedicato a tutti i bambini ed i ragazzi che l’emergenza Covid-19 ha chiuso in casa e che, in compagnia delle loro mamme e dei loro papà, stanno facendo del loro meglio per rispettare le regole per contribuire al contenimento dell’emergenza sanitaria.

Il progetto (che sarà rilanciato anche domani dalla stessa ministra in un’intervista online domani alle 12 dalla pagina del progetto) una vuole dare supporto a distanza a famiglie e bambini e creare una piazza’ di incontro e confronto in un momento molto difficile da vivere per piccoli e grandi al motto di “‘Ci sto dentro’, anche se la vita sembra tutta cambiata”.