VIDEO | Sanremo, Achille Lauro canta ‘Perdutamente’ e commuove l’Ariston

Il cantante romano ha intonato uno dei brani preferiti di Achille Barosi, giovane 16enne che ha perso la vita nella strage di Crans Montana

ROMA – “Con Achille Lauro avevamo concordato due momenti musicali, quello con 16 Marzo insieme a Laura Pausini, e poi avrebbe dovuto proporre il brano dell’anno scorso, Il programma, invece, è cambiato in corso d’opera. La tragedia di Crans-Montana ha inciso in questo senso”. Con queste parole Carlo Conti ha presentato la seconda esibizione di Achille Lauro, nella serata che lo vede alla co-conduzione. E così il cantante romano ha intonato il brano ‘Perdutamente’ uno dei brani preferiti di Achille Barosi, giovane 16enne che ha perso la vita nella strage di capodanno.

Al termine dell’esibizione Lauro, accompagnato dalla cantante lirica Valentina Gargano, ha voluto dire due parole sull’importanza della musica: “Credo che la musica abbia il compito di accompagnarci nella vita, non è solo accompagnamento ma qualcosa di viscerale e credo che se questa cosa ha confortato anche solo una persona e ha fatto del bene per noi era un dovere”.

