VIDEO | Al via la seconda serata di Sanremo 2026: Lauro, Fogliati e Lillo sul palco come co-conduttori

ROMA – Inizio ‘non convenzionale’ per la seconda serata di Sanremo: a fare gli onori di casa e a scendere per prima le scale dell’Ariston non è stato Carlo Conti, come tutti si aspettavano ma Laura Pausini. Dopo i saluti di rito, la cantante ha presentato il collega e direttore artistico della kermesse. Spazio poi alla semifinale delle Nuove Proposte accompagnate da Gianluca Gazzoli: a contendersi un posto per la finale Niccolò Filippucci, il trio Blind, ElMa e Soniko, Mazzariello e Angelica Bove. Il voto del pubblico ha premiato Niccolò Filippucci e Angelica Bove, che domani sera si contenderanno il titolo di vincitore.

IL RICORDO DI GAZZOLI PER LA MAMMA

Prima di lasciare il palco, momento di commozione per Gianluca Gazzoli che ha voluto ringraziare Carlo Conti “grande maestro generoso” per poi riservare un pensiero speciale alla mamma, scomparsa mesi fa: “Tu sai cosa vuol dire non riuscire a far vedere, per pochissimo, qualcosa di bello a una persona cara. Ma quello che non potevi sapere è che quest’anno mi ritrovo a coronare il sogno della mia vita, cioè stare su questo palco, il 25 febbraio che è il giorno del compleanno di mia mamma”, ha detto il presentatore.

L’ENTRATA DEI CO-CONDUTTORI ACHILLE LAURO, LILLO E PILAR FOGLIATI

La gara dei big ha poi preso ufficialmente il via con Patty Pravo. Dopo la sua esibizione, uno dei momenti più attesi della serata: l’entrata di Achille Lauro. Per l’artista un look total white, molto apprezzato dal pubblico che lo ha accolto con un caloroso applauso.

Per la sua entrata invece Pilar Fogliati ha deciso di ‘vestire’ i panni di Uvetta Budini Di Raso, giovane aristocratica romana, interpretata nel film ‘Romantiche’ da lei stessa diretto.

ACHILLE LAURO E LAURA PAUSINI CANTANO ’16 MARZO’

A parte quelle dei 15 cantanti in gara, una delle esibizioni più attese era quella di Achille Lauro e Laura Pausini, che hanno duettato sul brano ’16 marzo’. La canzone, dell’artista romano, è contenuta infatti nell’album di cover di Laura Pausini “Io Canto 2” che arriva a vent’anni dal primo.