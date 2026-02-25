mercoledì 25 Febbraio 2026

Il Grande Fratello Vip torna il 17 marzo. Mediaset svela le opinioniste del reality

Tutto pronto per la nuova edizione del reality condotta da Ilary Blasi

ROMA – “Grande Fratello Vip andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Opinioniste della nuova edizione saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli“. Lo scrive in una nota Mediaset aggiornando i fan del reality sul ritorno del programma dopo il passo indietro di Alfonso Signorini.

L’azienda di Cologno Monzese, poi, anticipa sorprese: “Il format di Endemol Shine Italy torna con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale”. D’altronde, lo aveva già assicurato quasi un mese fa: “La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane”.

