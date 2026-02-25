Sciopero dei trasporti: in arrivo tre giorni di stop. Dai voli di Ita Airways e Easyjet ai treni. Orari e fasce di garanzia

ROMA – Da domani 26 febbraio e fino al 28 febbraio, i lavoratori dei trasporti si fermeranno per tre giorni di sciopero. A incrociare le braccia i dipendenti delle compagnie aeree e ferroviarie.

LO SCIOPERO DEL PERSONALE DI ITA AIRWAYS E EASYJET

Le mobilitazioni inizieranno con l’astensione dal lavoro di 24 ore nel settore aereo. “Domani, giovedì 26 febbraio, si terrà lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ita Airways e EasyJet, con presidi dalle 10 alle 16 negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli, considerato che le trattative in atto non hanno prodotto i risultati attesi”, fanno sapere in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac.

E specificano: “Le lavoratrici e i lavoratori di Ita Airways hanno il diritto al rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto a dicembre 2024. Un impianto contrattuale inadeguato sia sotto il profilo salariale che di tutele del lavoro. In questi anni in cui l’azienda è cresciuta, il traffico negli aeroporti italiani ha superato i livelli pre-covid mentre l’inflazione ha pesantemente eroso i salari, è necessario che al personale di Ita Airways si rinnovi il contratto di lavoro con concreti riconoscimenti in coerenza con le richieste presenti in piattaforma”.

“Un giusto riconoscimento – proseguono le organizzazioni sindacali – è doveroso anche per tutti i piloti e assistenti di volo della compagnia EasyJet, i quali, a causa dello stallo nel rinnovo del contratto collettivo, scaduto a settembre dello scorso anno, e del progressivo peggioramento delle relazioni industriali ormai ai minimi storici, non hanno ancora potuto beneficiare del legittimo diritto a veder rinnovato il loro contratto e continuano a dover subire le numerose fragilità operative e organizzative causate da una programmazione inadeguata”.

“Per entrambe le vertenze è indispensabile un confronto serio, centrato sulla negoziazione e stipula dei diversi livelli dei contratti. Siamo disponibili al confronto – conclude la nota – ma chiediamo ad Ita Airways e a EasyJet atti concreti e tempi certi, affinché si possa arrivare ad accordi equi che garantiscano tutele, diritti e condizioni di lavoro adeguate, in assenza dei quali proseguiremo nella nostra azione di protesta con ulteriori iniziative”.

Ita fa sapere che si è vista “costretta a cancellare circa il 55% del proprio operativo previsto per il 26 febbraio e alcuni voli nelle giornate del 25 e del 27 febbraio” e ha comunicato “la lista dei voli cancellati“. Tutte le info qui. Sul sito di Enac i voli garantiti.

LO STOP FERROVIARIO

Per quanto riguarda lo sciopero ferroviario, al via venerdì ad aderire sono Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. “Dalle ore 21:00 di venerdì 27 alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord”, si legge sul sito di Trenitalia dove è possibile trovare la lista dei treni garantiti in caso di sciopero . E fa sapere che “per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00”.

In programma dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato 28 anche uno sciopero del trasporto merci su rotaia e del trasporto ferroviario locale, proclamato da Cub Trasporti/Sgb. L’Assemblea nazionale Pdm/Pdb del Gruppo Fsi ha, poi, proclamato lo sciopero del personale di macchina e di bordo di Ferrovie dello Stato, dalle 21 del 27 febbraio fino alle 20:59 del 28.