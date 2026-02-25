mercoledì 25 Febbraio 2026

Avanti con il test della riforma della disabilità: da 1 marzo le nuove modalità anche a Bologna, Ravenna e Piacenza

Forlì-Cesena ha fatto da apripista, ma ora la riforma della disabilità prosegue anche a Bologna, Ravenna e Piacenza: il nuovo sistema di accreditamento si sperimenterà da marzo

di Andrea SangermanoData pubblicazione: 25-2-2026 ore 14:46Ultimo aggiornamento: 25-2-2026 ore 14:46

BOLOGNA – La riforma della disabilità avanza in Emilia-Romagna. Dopo Forlì-Cesena, dal prossimo 1 marzo anche le province di Bologna, Ravenna, Rimini e Piacenza saranno coinvolte nella sperimentazione delle nuove modalità previste dal decreto legislativo 62. Per questo Anffas Emilia-Romagna ha deciso di fare il punto, con un convegno organizzato nell’aula magna della Regione a Bologna per dopodomani, venerdì 27 febbraio.

All’iniziativa sono attesi, tra gli altri, gli assessori regionali alla Sanità e al Welfare, Massimo Fabi e Isabella Conti, oltre a un videomessaggio del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Il convegno è dedicato in particolare al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, previsto dalla riforma per favorire le politiche di inclusione delle persone con disabilità.
“Si tratta di una grande innovazione soprattutto di pensiero- commenta la presidente di Anffas Emilia-Romagna, Barbara Bentivogli- finalmente la persona con disabilità è al centro. La sfida è culturale, organizzativa e professionale: passare dalla gestione delle prestazioni alla costruzione condivisa, anche con gli enti del terzo settore, cambiando la progettazione standardizzata in un sistema integrato, orientato agli obiettivi della vita. Se funzionerà davvero- aggiunge Bentivogli- non sarà più solo un documento amministrativo, ma diventerà uno strumento concreto attraverso cui i diritti si trasformano in autonomia, partecipazione e inclusione reale per le persone con disabilità e le loro famiglie”.

Proprio in questi giorni l’Inps ha annunciato l’avvio la terza fase della sperimentazione della riforma. L’attivazione del nuovo sistema di accertamento della condizione di disabilità, che in Emilia-Romagna ha visto il territorio di Forlì-Cesena fare da battistrada, verrà ora sperimentato anche a Bologna, Rimini, Piacenza e Ravenna. Una delle principali novità introdotte dalla riforma riguarda proprio la nuova modalità di accertamento della disabilità, con la sola trasmissione telematica all’Inps del certificato medico introduttivo, senza ulteriori adempimenti o domande. L’istituto diviene dunque il titolare unico del processo di accertamento della disabilità, con l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico e garantire una maggiore rapidità nella gestione delle pratiche.
A partire dal prossimo 1 marzo, dunque, nelle province coinvolte nella terza fase sperimentale, il certificato medico introduttivo sarà l’unico strumento valido per avviare il procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità. Per questo, tutti certificati redatti fino al 28 febbraio con le precedenti modalità nei territori interessati devono essere completati con la trasmissione all’Inps della domanda amministrativa.

Leggi anche

Corsa da incubo per un tassista: minacciato e rapinato da un cliente. Dopo lo hanno arrestato

di Mattia Caiulo

Chi è Tredici Pietro, il figlio d’arte in gara a Sanremo che “odia i ricchi e i raccomandati”

di Marcella Piretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»