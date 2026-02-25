Sanremo 2026, gli ascolti della prima serata: il Festival si ferma al 58% di share. Numeri in calo rispetto all’anno scorso

ROMA – Il debutto di Sanremo 2026 andato in scena ieri 24 febbraio su Rai1 è stato visto da 9 milioni e 600mila telespettatori, con uno share del 58%. A dirlo sono i dati rilasciati da Auditel che, dall’anno scorso, raccolgono la Total Audience: ovvero la media degli spettatori collegati in diretta attraverso le tv tradizionali e i device come pc, tablet e smartphone (sono esclusi i risultati delle clip caricate su RaiPlay dopo le esibizioni).

IL CONFRONTO CON LE PASSATE EDIZIONI

Si tratta di un calo evidente rispetto al debutto della scorsa edizione, diretta e condotta sempre da Carlo Conti. In totale 3 milioni di persone in meno hanno scelto di sintonizzarsi per il ritorno del Festival. La prima serata di Sanremo 2025, infatti, era stata seguita da 12,6 milioni di telespettatori con uno share del 65,3%.

I MATCH DI CHAMPIONS LEAGUE IN CONTROPROGRAMMAZIONE

È un risveglio non troppo dolce, quindi, per Carlo Conti che come controprogrammazione aveva il match di Champions League tra Inter e Bodo Glimt. Questa sera, per la seconda puntata, si riproporrà la stessa situazione con Juventus-Galatasaray.