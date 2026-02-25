mercoledì 25 Febbraio 2026

Sanremo 2026, gli ascolti della prima serata: il Festival si ferma al 58% di share. Numeri in calo rispetto all’anno scorso

Al debutto di questa edizione, Carlo Conti perde tre milioni di telespettatori

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 25-2-2026 ore 10:46Ultimo aggiornamento: 25-2-2026 ore 11:11

ROMA – Il debutto di Sanremo 2026 andato in scena ieri 24 febbraio su Rai1 è stato visto da 9 milioni e 600mila telespettatori, con uno share del 58%. A dirlo sono i dati rilasciati da Auditel che, dall’anno scorso, raccolgono la Total Audience: ovvero la media degli spettatori collegati in diretta attraverso le tv tradizionali e i device come pc, tablet e smartphone (sono esclusi i risultati delle clip caricate su RaiPlay dopo le esibizioni).

IL CONFRONTO CON LE PASSATE EDIZIONI

Si tratta di un calo evidente rispetto al debutto della scorsa edizione, diretta e condotta sempre da Carlo Conti. In totale 3 milioni di persone in meno hanno scelto di sintonizzarsi per il ritorno del Festival. La prima serata di Sanremo 2025, infatti, era stata seguita da 12,6 milioni di telespettatori con uno share del 65,3%.

I MATCH DI CHAMPIONS LEAGUE IN CONTROPROGRAMMAZIONE

È un risveglio non troppo dolce, quindi, per Carlo Conti che come controprogrammazione aveva il match di Champions League tra Inter e Bodo Glimt. Questa sera, per la seconda puntata, si riproporrà la stessa situazione con Juventus-Galatasaray.

Leggi anche

Chi è Tredici Pietro, il figlio d’arte in gara a Sanremo che “odia i ricchi e i raccomandati”

di Marcella Piretti

Sanremo, da ‘Repupplica’ al nome sbagliato e poi “Marco se ne è andato”: gli strafalcioni sul palco, anche quelli ‘fake’

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»