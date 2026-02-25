Chi è Tredici Pietro, il figlio d’arte in gara a Sanremo che “odia i ricchi e i raccomandati”

BOLOGNA – “I raccomandati non mi piacciono. Ho sempre odiato i ricchi, anche se io, agli occhi di qualcuno, lo sono. Sono figlio di una persona ricca, mi confronto con questa cosa e non so come fare”. È un bel problema, quindi, per il rapper Tredici Pietro, essere il figlio di Gianni Morandi e di Anna Dan, sua seconda moglie. All’anagrafe Pietro Morandi, Tredici Pietro ha 28 anni e a spiegare il nome d’arte che ha scelto è stato lui stesso: quel numero 13 prima del nome di battesimo lo ha scelto per ricordare i 13 amici con cui ha iniziato a fare musica fin dai tempi delle scuole medie. Quindi quando canta dietro di lui ci sono, simbolicamente, anche un gruppo di amici che lo sostiene ed è cresciuto con lui. Tredici Pietro aveva già provato ad andare a Sanremo l’anno scorso (aveva presentato il brano ‘Verità’), ma non era entrato. Quest’anno invece Carlo Conti lo ha scelto con il brano ‘Uomo che cade‘. Ha cantato ieri sera sul finire della prima serata (è stato uno degli ultimi cantanti a esibirsi), in completo elengantissimo (a dispetto del suo stile rap) e ha gestito con nonchalance il problema al microfono andato in scena all’inizio della sua canzone.

Musicista e cantautore fin da quando era un teenager (ha iniziato a scrivere canzoni appunto alle scuole medie), nel suo ultimo album ‘Non guardare giù’ (uscito ad aprile 2025) ha raccontato un periodo difficile della sua vita, che lo ha visto fare i conti con la fine di una storia d’amore molto importante, durata sette anni, per cui aveva deciso di trasferirsi a Milano ai tempi del lockdown: in un’intervista ha detto che “lo shock emotivo è necessario e funzionale”. Tredici Pietro ha acquistato molta popolarità nel 2025, con il brano ‘Che gusto c’è’ in featuring con Fabri Fibra. Tra i suoi brani più iconici c’è ‘Bro+Bro‘, canzone realizzata con l’amico di sempre Lil Busso.

LEGGI ANCHE: Sanremo, la “top 5” della prima serata: chi sono gli artisti più votati

LEGGI ANCHE: Sanremo, da ‘Repupplica’ al nome sbagliato e poi “Marco se ne è andato”: gli strafalcioni sul palco, anche quelli ‘fake’

LEGGI ANCHE: VIDEO | La gaffe hot di Laura Pausini: “Mamma, tutto bene eh”. E cita pure la farfalla di Belen