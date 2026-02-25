mercoledì 25 Febbraio 2026

VIDEO | La gaffe hot di Laura Pausini: “Mamma, tutto bene eh”. E cita pure la farfalla di Belen

Dal doppio senso sul microfono alla citazione della farfalla di Belen Rodriguez: la serata 'quasi' perfetta di Laura Pauini sul palco dell'Ariston

di Marcella PirettiData pubblicazione: 25-2-2026 ore 8:37Ultimo aggiornamento: 25-2-2026 ore 8:55

ROMA – Galeotto fu il microfono. Impeccabile pressochè tutta la sera nell’affiancamento a Carlo Conti nella prima serata del festival di Sanremo 2026, Laura Pausini ha avuto solo un momento di piccola caduta di stile: quando a un certo punto si è ritrovata in mano il microfono, che Conti l’aveva incoraggiata ad avvicinare alla bocca, la cantante non è riuscita a resistere alla tentazione di sorridere del possibile doppio senso. “Prima me l’avete messo qua, adesso ce l’ho in mano”, ha detto Pausini prima di fermarsi . sgranare gli occhi e poi sorridere maliziosamente. “Sono stata brava fino ad adesso. Mamma, tutto bene eh, è andata così“, ha quindi detto la cantante facendo l’occhiolino alla telecamera con un sorriso ironico.

LEGGI ANCHE: Sanremo, da ‘Repupplica’ al nome sbagliato e poi “Marco se ne è andato”: gli strafalcioni sul palco, anche quelli ‘fake’
LEGGI ANCHE: A Sanremo la signora Gianna che votò per la Repubblica: “A casa tutti di sinistra”. Tiziano Ferro conquista l’Ariston
LEGGI ANCHE: Sanremo, la “top 5” della prima serata: chi sono gli artisti più votati

LA FARFALLINA DI BELEN

Più tardi, in chiusura di serata, Laura Pausini (che in serata aveva già detto ‘Mi sento una farfalla stasera’ dopo un cambio d’abito) ha ricordato un dettaglio che, parecchi anni fa, fu al centro di molti pettegolezzi e gossip durante un’edizione di Sanremo: la ‘famosa’ farfalla di Belen Rodriguez, sul palco dell’Ariston insieme a Gianni Morandi, mostrò questo piccolo tatuaggio vicino all’inguine quando scese le scale di Sanremo con uno spacco vertiginoso. La farfallina tatuata non passò inosservata, scatenò i gossip e anzi divenne diventò un simbolo del Festival. Ieri sera Laura Pausini, dopo aver detto a Carlo Conti e Can Yaman che sembravano “due farfallini” per via dei papillon, ha detto: “Io però non ce l’ho farfalla“. Carlo Conti ha abbozzato: “Ma quale farfalla?”. Lei: “Sai la farfallina, ce l’aveva qui sulla gamba”. Conti allora fa il nome di Belen. E lei, un po’ imbarazzata, conclude: “Non so perchè l’ho detto“.

Leggi anche

Sanremo, da ‘Repupplica’ al nome sbagliato e poi “Marco se ne è andato”: gli strafalcioni sul palco, anche quelli ‘fake’

di Redazione

Sanremo, la “top 5” della prima serata: chi sono gli artisti più votati

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»