Gf Vip, è crisi tra gli ‘Oriele’, Daniele: “Oriana è un’immatura, basta”

ROMA – Ancora discussioni tra Daniele e Oriana nella casa del Grande Fratello. La bella venezuelana non ha preso bene il ravvicinamento dell’ex tronista a Martina. Daniele, per vendicarsi di essere stato svegliato all’improvviso, ha gettato infatti una secchiata d’acqua sulla ex fidanzata. Un gesto che l’influencer non ha tollerato.

“Lei ha un elenco di cose che vuole da una persona e se ne manca una basta”, dichiara scocciato Daniele a Murgia, che prova a fare da pacere tra i due dopo aver parlato con l’altra metà della coppia. “Se non posso essere me stesso mi tolgo dalle scatole-, taglia corto l’imprenditore- La vedo proprio immatura. Non ho più voglia di discutere”.