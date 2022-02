Comune pubblica liste di leva, paura sui social ma il sindaco rassicura: “Nessuno andrà in guerra”

PALERMO – Un normale documento amministrativo del Comune, che per legge redige annualmente le liste di leva in base all’anno di nascita degli iscritti all’anagrafe che raggiungeranno i 17 anni nell’anno in corso, genera il panico sui social per la paura di una ‘chiamata alle armi’ in Ucraina e così il sindaco è costretto a smentire con tanto di comunicato stampa le paure dei propri concittadini. Accade a Monreale, dove il primo cittadino, Alberto Arcidiacono, ha diffuso una nota per “rassicurare” i giovani della città: “Nessun giovane monrealese, come si vocifera in queste ore, partirà per la guerra in Ucraina, anche perché da diversi decenni l’esercito italiano è costituito da professionisti. La leva obbligatoria è stata abolita nel 2004. Quindi l’elenco pubblicato dall’ufficio Leva del Comune è un obbligo di legge che non comporta nessuna conseguenza”.



Arcidiacono racconta alla Dire quanto accaduto: “Viviamo un periodo complesso e qualcuno ha interpretato quel documento come una chiamata alle armi. Abbiamo registrato tante preoccupazioni sui social e molti hanno anche chiamato gli uffici del Comune. Da qui la decisione di rassicurare tutti”.

